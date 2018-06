ألف شرطي بمديرية أمن بنغازي مهددون بالفصل لهذا السبب

المتوسط:

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، أنها تعد قائمة فصل عن الخدمة لما يقارب عن 1000 عضو منقطع عن العمل بالتنسيق مع وزير الداخلية.

وقالت المديرية، في بيان لها اليوم، «أنها تنسق مع وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة فيما يخص قرار فصل ما يقارب 1000 بسبب انقطاعهم عن العمل».

وشدد البيان على أن المديرية لن تتراجع عن قرار الفصل بعد صدوره، مع استمرار تطبيقه حتى لو عاد أحد المشمولين بالقرار إلى عمله، مهيبة بجميع العاملين المتغيبين الالتحاق بأعمالهم وتقديم ما يفيد تغيبهم عن الواجب، في مدة أقصاها بعد عيد الفطر مباشرة كحد أقصى.

وأوضح البيان أن الفصل أو التغيير التنظيمي، هو نهج يُتبع لفصل أو لتحويل أو انتقال الفرد، أو فريق عمل، من حالة راهنة ضعيفة لا تحقق أي فائدة للمؤسسة إلى حالة مستقبلية منشودة، وهي عملية تنظيمية تهدف إلى مساعدة أعضاء الأقسام بالمؤسسة لمعرفة واجبات كل عضو.

