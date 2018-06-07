العامة للكهرباء: خروج و حدات توليد في محطة كهرباء شمال بنغازي وبداية طرح الأحمال

أخبار ليبيا24- خاص

تشهد المنطقة الشرقية في هذه الأيام ارتفاع كبير في درجات الحرارة مانتج عنه خروج وحدات توليد في محطة كهرباء شمال بنغازي.

وقال الناطق الرسمى باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفه إن الارتفاع الكبير في درجة الحرارة لهذا اليوم تسبب في خروج وحدتين من وحدات توليد محطة كهرباء شمال بنغازي.

وتابع خليفة “أن الوحدة الأولى والرابعة خرجت عن الشبكة بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأن هذه الوحدات تحديدا نظام التبريد بها عن طريق الهواء”.

وأوضح أن العمل جاري على إرجاع الوحدات تدريجيا علي الشبكة وفي غضون ساعات سيكون التيار الكهربائي في كل ربوع المنطقة الشرقية.

وبحسب ما أفاد به مدير إدارة التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد العرفي فإن خروج هذه الوحدات ساهم في وجود عجز في التوليد على الشبكة في حدود 300 ميغا وات وبالتالي سيكون هناك طرح للأحمال على المنطقة الشرقية بمقدار 3 إلى 4ساعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24