معهد كندي يعتمد قسم الكهرباء بمعهد النفط للتأهيل والتدريب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حصول معهد النفط للتأهيل والتدريب التابع لها على اعتماد من معهد شمال ألبرتا الكندي في قسم الكهرباء المنطوي تحت أقسامه الدراسية.

وأفاد منسق العلاقات الإعلامية بالمؤسسة وليد البكوش، الرائد، الخميس، أن هذا الاعتماد سيمنح خريجي القسم شهادة مشتركة ومعتمدة من معهد النفط للتأهيل والتدريب، والمعهد الكندي، موضحا أن ذلك كان نتيجة مطابقة المناهج النظرية، والعلمية لمعهد النفط مع معايير الجودة في معهد شمال ألبرتا الكندي.

من جهته قال رئيس لجنة إدارة المعهد الدكتور علي الديب أن هذا الاعتماد جاء كان سعيا من المؤسسة لمواكبة التطور التقني والعلمي، الذي يشهده قطاع النفط والغاز، مضيفا أن ذلك سينعكس إيجابا على أداء مخرجات المعهد من مشغلين وفنيين وطنيين على درجة عالية من الكفاءة.

يشار أن المعهد الكندي تأسس سنة 1962، وينشط في 77 دولة في العالم، وقام بتدريب حوالي 700 متدرب في ليبيا في 20 عاما الماضية.

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