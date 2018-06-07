خروج وحدتي توليد بمحطة كهرباء شمال بنغازي عن العمل بسبب الحرارة

العنوان-بنغازي

كشفت مصادر بالهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس، عن البدء في طرح الأحمال على المنطقة الشرقية .

وذكرت المصادر ذاتها أن ساعات طرح الأحمال ستكون بمعدل 3 ساعات إلى 4 ساعات، وذلك نظراً لإرتفاع الدرجات الحرارة خلال هذا اليوم، والذي تسبب في خروج وحدتين من وحدات توليد محطة كهرباء شمال بنغازي عن العمل .

وقال الناطق الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة إن الوحدة الأولى والرابعة خرجتا عن الشبكة، بسب ارتفاع درجات الحرارة، باعتبار إن هذه الوحدات تحديداً نظام التبريد بها يتم عن طريق الهواء .

وأوضح خليفة أن العمل جاري على إرجاع الوحدات تدريجياً على الشبكة، وأنه في غضون ساعات سيكون التيار الكهربائي في كل ربوع المنطقة الشرقية .

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