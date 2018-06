قوة الردع تلقي القبض على «ساحرة» بطرابلس

المتوسط:

تمكنت قوة الردع الخاصة والتدخل المشتركة من إلقاء القبض على ساحرة ومشعوذة سورية الجنسية تقيم بطرابلس، وبحوزتها صور غريبة وطلاسم وأوراق.

وأفادت قوة الردع بأن إلقاء القبض على تلك المرأة جاء بعد تلقى عدة شكاوى وبلاغات من المواطنين أبدوا فيها تضررهم من أفعالها وشعوذتها.

ووجهت القوة رسالة لكل من يتعامل مع مثل هؤلاء السحرة والمشعوذين بأن يتّقوا الله في العباد والابتعاد عما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صَلَّى الله عليه وسلم، داعية المواطنين بألا يترددوا عن التبليغ عن مثل هؤلاء السَّحرة لكف شرّهم عن الناس.

