البلدي اجخرّه يبحث ملف الأمني مع آمر كتيبة التدخل السريع

اجخرّه 07 يونيو 2018 (وال)- عقد عميد المجلس البلدي اجخرّه أحمد موسى، اجتماعاً مع آمر كتيبة التدخل السريع مقدم عماد عمران السنوسي المكلف من القيادة العامة لحماية مدن الواحات .

هذا وتم خلال الاجتماع بحضور أعضاء المجلس وأعيان وحكماء البلدية، بحث حزمة من المواضيع وخاصة الملف الأمني، ودعم الأجهزة الأمنية، وتكثيف الجهود لتأمين كامل مدن الواحات لما يتواجد فيها من مرافق الحيوية، كما تم الاتفاق على رفع الغطا الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، ودعم الكتيبة بكافة الوسائل المتاحة .

وقال آمر كتيبة التدخل السريع مقدم عماد عمران السنوسي إنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية مشتركة، لبسط الأمن والأمان في كامل المنطقة، وذلك عقب عقد سلسلة اجتماعات مع بلديات وأعيان مدن الواحات، وأن الغرفة ستُباشر عملها اعتباراً من يوم السبت التاسع من شهر يونيو الجاري .

وأشار السنوسي إلى أن سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر، مهتم ومتبع لأخبار منطقة الواحات بشكل مستمر، وأوصى القائد العام توصية خاصة بهذه المنطقة، لما لها من تأثير استراتيجي ومن الموارد الطبيعية التي تحويها المنطقة . (وال – اجخرّه) ع ط/ س ع/ ر ت

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