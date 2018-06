مقتل مواطن خلال تعرضه لسطو مسلح على سيارته بجنزور

المتوسط:

قتل أحد المواطنين من سكان بلدية جنزور، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لعملية سطو مسلح، من قبل مجهولين حاولوا سرقة سيارته، فأصابوه بعيار ناري أودى بحياته متأثرا بجراحه.

وأفاد أعضاء قسم التحري بمكتب الأمن والمعلومات التابع لوزارة الداخلية بحومة الوفاق الوطني «أن المواطن عبدالرحمن بزع أحد سكان منطقة جنزور تعرض لعملية سطو مسلح على سيارته في تمام الساعة 8:30 صباحا فأصيب بعيار ناري برأسه من قبل أشخاص مجهولين بعد ملاحقته بتقاطع الكني».

وأضاف رجال قسم التحري «أنهم عند سماعهم إطلاق النار اتجهوا إلى مكان الحادث فوجدوا الضحية داخل سيارته التي اصطدمت بحائط بعدما فقد السيطرة عليها، حيث تم نقله إلى مستشفى أبي سليم لمحاولة إسعافه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته».

