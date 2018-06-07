تعطل وحدتين من وحدات توليد محطة كهرباء شمال بنغازي

بدأت الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس، في طرح الأحمال على المنطقة الشرقية .

وبحسب ما نقلت مصادر بالهيئة فإن ساعات طرح الأحمال ستكون بمعدل 3 ساعات إلى 4 ساعات، وذلك نظراً لارتفاع الدرجات الحرارة خلال هذا اليوم، والذي تسبب في خروج وحدتين من وحدات توليد محطة كهرباء شمال بنغازي عن العمل .

وقال الناطق الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة إن الوحدة الأولى والرابعة خرجتا عن الشبكة، بسب ارتفاع درجات الحرارة، باعتبار إن هذه الوحدات تحديداً نظام التبريد بها يتم عن طريق الهواء .

وأوضح خليفة أن العمل جاري على إرجاع الوحدات تدريجياً على الشبكة، وأنه في غضون ساعات سيكون التيار الكهربائي في كل ربوع المنطقة الشرقية .

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