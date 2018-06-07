تاجوراء: الفريق الأمريكي يباشر في اجراء عمليات القلب للأطفال

باشر الفريق الطبي الامريكي بالتعاون مع الفريق الطبي الليبي برئاسة الدكتورة حنيفة الرابطي يوم الاثنين من هذا الاسبوع في إجراء أولى عمليات قلب اطفال في المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء . واطلع الفريق الطبي الامريكي خلال زيارته للمركز على الحالات التي تم اختيارها من قبل الفريق الطبي الليبي وتحديد مواعيد اجراء العملية لكل حالة حسب نتائج الكشوفات الصحية .

وأكد رئيس اللجنة الطبية لجراحة قلب اطفال الدكتور معتز الاخضر المكلف من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج نجاح العملية الخامسة التي اجريت ليلة البارحة لطفل يبلغ من العمر سنتين يعاني من تشوه وثقب في القلب ، مشيرا الى ان العملية السادسة ستجرى بذات المركز .

واوضح الدكتور الاخضر في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية ان 40 عملية سيتم اجراؤها خلال 4 اسابيع من شهر يونيو الجاري على اطفال تتراوح اعمارهم ما بين حديثي الولادة الى 10 سنوات ، وبينهم اطفال من الجنوب الليبي .

وقال الدكتور معتز الاخضر إن هذه العمليات تشمل جميع امراض قلب اطفال من قسطرة علاجية وقلب مفتوح وامراض وراثية وغيرها .

وبين انه وفق ما سجلته اللجنة في زيارتها الاولى؛ فقد تم الكشف عن اكثر من 1000 حالة وحسب تصنيفها ؛اتضح ان اكثر من 500 حالة تحتاج لعمليات قلب مفتوح واكثر من 265 حالة تحتاج عملية قسطرة و البقية تحتاج الى متابعة دقيقة وعلاج .

ونوه الى ان التسجيل والكشف والتصنيف سيستمر لمدة سنة كاملة حسب بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الليبي والامريكي، وستكون الزيارة الثانية في منتصف يوليو القادم حيث سيتم التواصل مع ذوي المرضى لابلاغهم بمواعيد عمليات لاطفالهم.

واشار الدكتور معتز الاخضر الى ان الاتفاقية لا تقتصر على اجراء عمليات مجانية فقط ، بل فيها بنود تشمل تدريب وتعليم ، والهدف الاول منها هو تخريج جراحين في قلب اطفال الذين تفتقدهم ليبيا بالكامل حيث لا يوجد الا جراح واحد فقط حاليا .

وقال إن صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد جعلت هذا التخصص الدقيق والمهم يعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية المتخصصة ، ومن هنا أسعى لاجل انقاذ اطفالنا ودعم اطبائنا .

وجدد الدكتور معتز الاخضر دعوته لرئيس المجلس الرئاسي في مواصلة دعم هذه المجهودات والاذن لهم باستجلاب فريق طبي امريكي متخصص في زراعة الاعضاء لإجراء عمليات مجانية في المستشفيات العامة كالتي يتم اجراؤها حاليا بالمركز الوطني لجراحة القلب.

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