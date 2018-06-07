مديرية أمن بنغازي توجه تنبيه إلى سائقي المركبات

قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز بأن مديرية أمن بنغازي شددت على ضرورة الاسراع في تسجيل مركباتهم الآلية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين كحد اقصى، وانه ستشرع المديرية بحجز جميع المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية وبدون الأوراق الخاصة بملكية المركبة للسائق.

هذا اكدت المديرية بأنه سوف تحضر القيادة بدون توفر رخصة لسائق المركبة، كم يمنع اعطاء السيارة لأبنائهم الصغار في السن حتى لا يكون عرضة للمخالفات القانونية بقواعد وآداب المرور وحماية مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة من الآثار الناجمة عن الحوادث المرورية

وطالبت المديرية من المواطن بالمبادرة بكتابة تعهد بمثابة التزام منه لأجله ولمن حوله وذلك بتسجيل مركبته وتركيب اللوحات المعدنية على المركبة، واتباع إرشادات رجال شرطة المرور

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية