برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم برامجه في ليبيا لعامي 2019-2020

عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف اليوم ورشة عمل استشارية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وأعضاء المجتمع الدولي حول برامجهم القطرية لعامي 2019 -2020 في ليبيا.

بعد إجراء مشاورات مع الحكومة والوزارات التنفيذية المعنية بشأن البرامج القطرية المعنية خلال النصف الأول من عام 2019، أتاح اجتماع اليوم الفرصة لتقديم وثائق البرامج القطرية للوكالات الثلاث إلى ممثلي السلك الدبلوماسي واطلاعهم على الخطط والأهداف الاستراتيجية لهذه المنظمات في العامين المقبلين.

ستعرض وثائق البرنامج القطري الثلاثة على المجلس التنفيذي في جلسة سبتمبر 2018. و جدير بالذكر ان تلك البرامج تم تطويرها بما يتماشى مع أهداف إطار العمل الاستراتيجي للأمم المتحدة في ليبيا 2019-2020و الذي يتيح إطار مشاركة أوسع للأمم المتحدة مع الحكومة.

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ، الدكتور جعفر سيد حسين ، في كلمته الافتتاحية إلى أن”هذا الاجتماع يمثل فرصة ممتازة لتوسيع نطاق المشاركة والتعاون حول الأولويات والأهداف الاستراتيجية لبرامج الأمم المتحدة في ليبيا”. “بعد سنوات من الصراع، يريد الشعب الليبي العودة إلى الحياة الطبيعية، وتحسين الأمن ، وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية. وفي هذه الفترة الانتقالية ، ستقوم وكالات الأمم المتحدة الثلاث بدعم مهام الحوكمة الرئيسية في ليبيا ، مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ جدول أعمال “عدم إغفال أحد” ودعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 “.

يهدف البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إلى دعم ليبيا في توطيد المؤسسات الحكومية الفعالة والشاملة والمسؤولة، وكذلك تعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات العامة والفرص الاقتصادية.

وقال سلطان حاجييف، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا: “نحن نركز في البناء على المجالات الرئيسية المحددة بالاشتراك مع نظرائنا الليبيين. نهدف إلى دعم البلاد في إدارة التحديات المتعددة التي تواجهها حاليًا وفي الوقت نفسه المساعدة في تسخير إمكاناتها وتمكين تحويل ثروات ليبيا إلى نوعية حياة أفضل لجميع مواطنيها “.

وقالت برانجير بيل يوسفي ، رئيس مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا: “يعد تطوير وثيقة البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمرة الأولى في ليبيا لحظة تاريخية بالنسبة للبلد ويظهر التزام الصندوق القوي بدعم الناس في ليبيا”. “إن وثيقة البرنامج القطري هي نتيجة مشاورات وثيقة مع العديد من أصحاب المصلحة من الحكومة الليبية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة.”

ويرتكز البرنامج الذي يستغرق سنتين على رؤية الصندوق لحقوق الإنسان والشمولية والمساواة، وسيفيد البلد ويشمل كل امرأة أو فتاة أو صبي. سيدعم الصندوق بالدرجة الأولى الحكومة في بناء أنظمة صحية واجتماعية قوية ومرنة لتحسين الرفاه الاجتماعي و صحة النساء والشباب في جميع أنحاء ليبيا. ويتماشى محتواه مع أهداف التنمية الاستراتيجية، والأولويات الوطنية لليبيا ، والإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة 2019-20 ، والخطة الاستراتيجية للصندوق 2018-2021.

يتمثل الهدف من البرنامج القطري لليونيسف في المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين جميع الأطفال والمراهقين في ليبيا، لا سيما أولئك الذين يعيشون في أضعف الحالات، من تحقيق حقوقهم تدريجياً والتطور إلى إمكاناتهم الكاملة في بيئة شاملة وحامية.

وقال عبد الرحمن غندور، الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، “يبرز برنامج اليونيسف القطري أولويات عملنا للأطفال في ليبيا على مدى العامين المقبلين ، إن المشاورات والمناقشات مع المجتمع الدولي ضرورية لإثراء برامجنا لتحقيق نتائج مستدامة للأطفال في ليبيا في هذه اللحظة الحاسمة من الزمن بالنسبة لليبيا”.

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