المتوسط:

عرض خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري للدولة، على المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، تحديد موعد للقاء بين المجلسين للعمل على تقريب وجهات النظر.

وأثنى «المشري»، على جهود المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لما وصفه بـ«جهوده واستعداده لإنهاء حالة الانقسام بالبلاد بين شركان الوطن الوحد لدعم جهود الاستقرار».

وقال «المشري»، في بيانه له اليوم الخميس، «سأكون على رأس وفد مشكل من 30 عضوا عن كل الدوائر الانتخابية لزيارة مدينة طبرق بهدف الوصول إلى التوافقات والحلول العملية الناجعة».

وأكد رئيس المجلس الاستشاري للدولة ثقته في نجاح اللقاء المرتقب، وأنه سيكون أكثر نجاحا من اللقاءات السابقة في تقريب وجهات النظر بين المجلسين.

وترك «المشري» موعد تحديد اللقاء لرئيس مجلس النواب، قائلا: «نترك لكم حرية اختيار الموعد الذي ترونه مناسبا ونحن على أتم الاستعداد للنزول ضيوفا على الأخوة شركاء الوطن».

The post «المشري» يعرض على رئيس «النواب» تحديد لقاء لتقريب وجهات النظر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية