مجلة جنوب أفريقية: لماذا قد لا تعيد الانتخابات الليبية البلاد إلى مسارها؟

سلطت مجلة ميل وجارديان الجنوب أفريقية الضوء على آخر مستحداث الأزمة الليبية، وقضية إجراء انتخابات نيابية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي وتأثيرات هذه الانتخابات محليا وإقليميا.

وقالت مجلة ميل و جارديان، لقد كانت ليبيا غير مستقرة سياسياً منذ عام 2011 بعدما إطاحة أحداث سياسية بنظام الئيس السابق معمر القذافي وخلفت فراغاً في السلطة، وتم انتخاب حكومة انتقالية في عام 2012 سرعان ما أصبابها الخلل وتتطلب استبدالها ، وأجرى البلد الواقع في شمال إفريقيا انتخابات في عام 2014 ، لكن هذا أدى إلى إنشاء حكومات متنافسة يدعم كل منها ائتلاف قوي من الميليشيات.

وفي عام 2015 أدت جهود الأمم المتحدة للتوفيق بين البرلمانيين إلى إنشاء إدارة مؤقتة أخرى: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. لكن هذه الجهود تراجعت من جديد حيث عملت الفصائل الليبية مع حكومات أجنبية لمجابهة داعش ومعالجة أزمة الهجرة في البحر المتوسط.

ويبدو أن عملية السلام لا تسير إلى أي مكان، وفي الأسبوع الأخير من مايو استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً حول ليبيا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها جمع قادة ليبيا السياسيين والعسكريين، وكانت النتيجة عبارة عن بيان وعد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018.

ومع ذلك تبقى أسئلة جدية حول ما إذا كانت حكومة مؤقتة أخرى ستحل أزمة البلاد السياسية، إن قادة ليبيا الانتقاليين وبعضهم مرشحون للرئاسة متورطون في اقتصاد الحرب في البلد ويستفيدون منه. وكذلك الأمر بالنسبة للفصائل المسلحة المختلفة التي قد ترى التصويت بمثابة تهديد لمصالحها وتعطيل العملية قبل أن تبدأ.

وهناك أيضا عدد من عمليات السلام يجري تنفيذها في وقت واحد الأمر الذي يخلط الطريق إلى الأمام، وهناك مخاطر أمنية جديدة ولا يوجد دستور مما يقوض شرعية المؤسسات التي ما زال الكثيرون يرون أنها مؤقتة.

وتطرقت المجلة إلى قضية اقتصاد الحرب التي تعد أبرز العقبات أمام إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها فاقتصاد الحرب هو العامل الرئيسي في العمل ضد المصالحة السياسية، ولقد تطور في السنوات التي تلت انهيار نظام القذافي وقادته مئات المليشيات المسلحة التي انبثقت بعد نهب مخازنه الضخمة.

وبعض هذه المجموعات معترف بها رسمياً من قبل السلطات الوطنية والحكومات الأجنبية، ويتصرف آخرون بشكل غير رسمي أو كأمن محلي للمدن أو القبائل أو الجماعات العرقية، ولإعالة أنفسهم يندمجون معًا. وتتمثل الأشكال العامة للتمويل هذه الميليشيات في مرتبات قطاع الدولة والتهريب -لا سيما النفط- والاتجار بالبشر والاختطاف والابتزاز والحماية. وتسيطر هذه المجموعات بالسكان المدنيين والبنى التحتية الأساسية للبلد – مثل النفط والكهرباء والماء – كرهائن.

ويشكل هذا الاقتصاد تهديدًا خطيرًا للأمن البشري ويتورط به الأشخاص الذين يحضرون محادثات السلام الأسبوع الماضي.

ولم يتمكن السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا من الإقامة في طرابلس إلا عن طريق إقامة تحالفات مع المليشيات نفسها التي بدأت الحرب الأهلية في عام 2014.

وصالح الذي يرأس البرلمان المعترف به دوليا يدين بالكثير للتحالف مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، وهو ائتلاف منافس من الميليشيات، وهناك مخاوف من أن يكون حفتر مرشحا رئاسيا قويا، وقد يرفض مؤيدوه الصاخبون الاعتراف بأي نتيجة لا يحبونها.

ويشغل المشري أيضاً منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة ،وهو هيئة استشارية تعمل مع إدارة سراجن ويستمد هذا المجلس قوته من الميليشيات الإسلامية في غرب البلاد ويدعم أولئك الذين يقاتلون حفتر في الشرق.

كل هذا يثير مخاوف جدية حول الانتخابات، والأمر لا يتعلق فقط بمن يفوز بالتصويت: فميليشياته ستصبح بعضها مشروعة والبعض الاخر لا؟ والأهم من ذلك ، هل سيكون لدى الفائزين في التصويت سلطة سياسية كافية لإخضاع قوات الأمن الجديدة في ليبيا للحكم المدني وتوفير بدائل واقعية لاقتصاد الحرب المربح؟.

وانتلقت المجلة لمناقشة التحديات الآخرى التي تواجه عودة الاستقرار للدولة الواقعة في شمال أفريقيا إذ قالت إن التغلب على أزمة ليبيا يتجاوز أيضا تشكيل حكومة وطنية فعالة.

فأولاً هناك عمليات سلام متعددة يتم طرحها في وقت واحد، وتشمل هذه المحادثات الليبية الخالصة، والمحادثات التي ترعاها الدول المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر، والمحادثات التي تقودها قوى حلف شمال الأطلسي الناتو التي ساعدت تمرد عام 2011. ووجود العديد من العمليات يسمح للفصائل باختيار ما يحلو لهم للمشاركة بها ومقاطعة العمليات التي لا تروق لهم.

ومنذ تعيينه في يونيو الماضي حاول مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامه تركيز العملية عن طريق إصدار خارطة طريق خاصة به. اقترح هذا تعديل الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 ، وعقد “حوار وطني” ، ووضع اللمسات الأخيرة على الدستور ، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018.

ومع ذلك فإن خريطة الطريق الجديدة التي وقعت في باريس أضافت المزيد من الارتباك، فليس من الواضح ما إذا كانت فرنسا أو الأمم المتحدة تقود هذه العملية. وبالنظر إلى حقيقة أن فرنسا قدمت مساعدة عسكرية لقوات حفتر فإن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ستساعد على تهدئة المخاوف من أن الغرب يسعى لفرض نفسه على فصائل معينة.

والتحدي الرئيسي الآخر هو أنه بعد سبع سنوات من سقوط القذافي لا يوجد حتى الآن دستور، وتم تأجيل وضع اللمسات الأخيرة على الدستور واعتماده لأن مختلف الدوائر الانتخابية لا يمكن أن توافق على عدة قضايا. وتشمل هذه القضايا دور الدين في السياسة، والعلاقات العسكرية المدنية ، ومشاركة مسئولين من النظام القديم. وبدون وضع دستور ترى الفصائل المختلفة في ليبيا أن المستقبل السياسي للبلاد لا يزال مستعراً.

وأخيراً هناك مفسدون مسلحون مستعدون للذهاب إلى أبعد الحدود لمنع الانتخابات ، إما لأسباب أيديولوجية أو لمنع منافسيهم من الاستيلاء على السلطة، وأحد الأمثلة على ذلك هو الهجوم الانتحاري الأخير على مقر اللجنة الانتخابية الليبية في طرابلس.

وما لم تعالج خارطة الطريق الجديدة كل هذه التحديات، فإن الانتخابات الجديدة وأي حكومة انتقالية لاحقة ستدخل في طريقها للفشل.

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