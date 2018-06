المتوسط:

خصص الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بوزارة الاقتصاد والصناعة لمتابعة الإجراءات والترتيبات لتوريد الأضاحي للعام الجاري. بحسب ما جاء على وكالة الأنباء الليبية ( وال ).

وضم الاجتماع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور ” ناصر الدرسي “، ومدراء إدارة التجارة الداخلية ومركز المعلومات والتوثيق الصناعي ومركز الصحة الحيوانية وإدارة البلديات بوزارة الحكم المحلي ورئيس قسم التسويق بالوزارة.

وذكرت مصادر الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي لضمان وصول الأضاحي وتوزيعها على مستحقيها في الوقت المناسب لكافة ربوع ليبيا، وذلك وفقاً لشروط الصحية ،ووفقاً لمنظومة الدفع الإلكتروني.

The post وزارة الاقتصاد تتابع الإجراءات والترتيبات لتوريد الأضاحي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية