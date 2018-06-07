ليبيا: معركة درنة حل للأزمة؟

سيطرت القوات الليبية التي يشرف عليها خليفة حفتر بالكامل على ساحل مدينة درنة في شرق ليبيا. هل التطورات في درنة ستغير المعادلة على الأرض في ليبيا؟ ماذا بعد درنة؟ تطور يسهل أم يعقد مشروع المصالحة بين الليبيين؟ يناقش هذه التطورات: جمال عبد المطلب، المحلل السياسي والصحفي مصطفى الفيتوري وعبد الباسط بن هامل، رئيس تحرير صحيفة المتوسط الليبية.

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