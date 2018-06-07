سبوتنيك: حفتر يعين أحمد المسماري متحدثا رسميا باسمه

أصدر قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قرارا بتعيين الناطق باسم قيادة عملية الكرامة أحمد المسماري، متحدثا رسميا باسمه.

وأكد المسماري، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس، أن قائده خليفة حفتر أصدر قرارا بتعيينه متحدثا رسميا باسمه، على حد قوله.

يشار إلى أن العميد أحمد المسماري الذي يحمل رتبة العميد من مواليد مدينة المرج الليبية شرقي البلاد، ومن سكان مدينة البيضاء، ويرجع نسبه إلى قبيلة المسامير وهي من قبائل شرق ليبيا.

وتحصل المسماري على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل رئيس أركان القوات المسلحة، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش في شرق البلاد.

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