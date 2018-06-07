دعوة لبث الحياة بمناطق درنة المحررة

طالب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، والمكلف ‎بمهام تيسير الوزارة الدكتور‎ سعد عقوب، مديري المرافق الصحية ضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية بالمناطق المحررة بمدينة درنة.

وقال عقوب في تصريح، الخميس، إنه و‎مع إعلان عودة الأمن والاستقرار لعدة مناطق متفرقة بمدينة درنة بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية، فإن على المنشآت الصحية بهذه المناطق سرعة ممارسة مهاما وتقديم الخدمة الصحية والطبية للمرضى والمترددين.

ودعا عقوب مدير مستشفى الوحدة التعليمي، ومدير إدارة الخدمات الصحية درنة، لوضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة بداية من منطقة الفتائح شرقا والساحل الشرقي وباب طبرق وصولا إلى المركز الصحي دار السلام غربا، ليصبح بحالة جهوزية كاملة لاستقبال المراجعين والمرضى والعمل على مدار الساعة لاستيعاب الضغط الكبير، مع ضرورة زيادة الكادر الطبي لاختصار فترات الانتظار الطويلة.

‎وأشاد عقوب بجهود ‎المستشفيات المجاورة لمحيط مدينة درنة والكوادر الطبية، ‎مشيرا إلى أن “الخدمات الصحية في المناطق المحررة بمدينة درنة سوف تتحسن بشكل كبير بعد تأمينها من قبل الجيش الوطني، مؤكدا أن المرافق الصحية بالمناطق التي تم تحريرها لم تتضرر وستعود للخدمة بشكل اعتيادي.

‎وأوضح “أن المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية والمستشفيات القروية والميدانية استطاعت علاج جرحى الجيش الوطني بمهنية عالية وهي قادرة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والإسعافية.

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