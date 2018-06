المتوسط:

قال عضو المجلس الاستشاري للدولة عن مدينة غريان إدريس بوفايد، على المجلس أن يوجه رسالة توبيخ للمشري، واصفاً أن ما قاله رئيس المجلس خالد المشري على قناة الجزيرة القطرية حول عدم معرفته ببنود الدستور بـ”الصادم”.

وأضاف بوفايد في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، اليوم الخميس، إنه يخشى أن يكون تصريح المشري “المفاجئ والصادم على الهواء مباشرة عن عدم اهتمامه وقراءته لمشروع الدستور قبل وبعد صدوره أثر سلبي على المشروع.

وأشارعضو المجلس إلى أن المشري ومن خلال المنصب الذي يشغله، وما قالة يعني “أن قضايا الوطن الكبرى ليست في مقدمة اهتماماته، وبغض النظر عن النوايا والموقف المعلن والمؤيد للمشروع”، مبدياً أسفه جراء هذا الأمر.

وطالب بوفايد في تدوينته ” أن توجه رسالة توبيخ رسمية للمشري من قبل المجلس مجتمعاً”، معتبراً أن هذا الإهمال المخل بالواجب قبل وبعد توليه للمنصب والتأكيد عليه بوسائل الإعلام لا يشرف المجلس ولا يعتبر نهوض بالأمانة المناطة به.

The post «بوفايد»: ما قاله المشري حول الدستور صادم ويؤكد عدم اهتمامه بقضايا الوطن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية