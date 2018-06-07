انقطاع الكهرباء بالشرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة

البيضاء-العنوان

أدى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية إلى خروج عدد من وحدات توليد الطاقة في محطة كهرباء شمال بنغازي.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، إن الارتفاع الكبير في درجة الحرارة لهذا اليوم تسبب في خروج وحدتين من وحدات توليد محطة كهرباء شمال بنغازي وبالتحديد الوحدة الأولي والرابعة عن الشبكة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن نظام التبريد بهاتين الوحدتين يكون عن طريق الهواء .

وشهدت المنطقة الشرقية وبنغازي تحديدا ارتفاعا في درجة حرارة الطقس والتي وصلت إلى 40 درجة مؤية.

ونقل خليفة عن مدير إدارة التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد العرفي، قوله “إن خروج هاتين الوحدتين ساهم في وجود عجز في التوليد على الشبكة في حدود 300 ميغا وات وبالتالي سيكون هناك طرح للأحمال على المنطقة الشرقية بمقدار 3 إلى 4ساعات”.

وأكد خليفة، أن العمل جار على إرجاع الوحدات تدريجيا على الشبكة وفي غضون ساعات سيكون التيار الكهربائي في كل ربوع المنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية