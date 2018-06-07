تحديد 43 محطة توزيع لتزويد مناطق الجنوب بالمحروقات

اعلن مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط الشروع في تزويد 43 محطة بالوقود على مستوى مناطق الجنوب والتي حددت من قبل المجلس الرئاسي بالتنسيق مع شركة البريقة بداية من يوم أمس الاربعاء .

واوضح في هذا الصدد انه تم تزويد منطقة العوينات غات ومنطقة برنو وتهاله بكميات من الوقود عبر مستودع سبها النفطي تقدر بحوالي 160.000 ألف لتر من البنزين ، و10.000 الأف لتر من الديزل.

ومن جانبه اكد مدير منطقة سبها عادل العادلي انه تم اعتبارا من اليوم الخميس تزويد 16 محطة وقود موزعة بين بلدياتي سبها ووادي البوانيس تتمثل في 7 شحنات لبلدية سبها وشحنة لكلا من المناطق تراغن – الزيغن – اوباري المركز – ونزريك – أم الأرانب – القطرون.

وأكد العادلي أن عملية تزويد مناطق الجنوب الليبي ستستمر بشكل منتظم الى حين انتهاء أزمة الوقود

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية