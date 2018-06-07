الرقابة الإدارية تبحث تذليل الصعوبات لمستخدمي بطاقة تداول

عقدت هيئة الرقابة الادارية، اجتماعا مع عدد من أعضاء صندوق العاملين بالهيئة المكلفون بمتابعة عقد الاتفاق الموقع مع شركة تداول للتقنية.

وأوضحت الهيئة، أن الاجتماع يأتي في إطار تذليل الصعوبات لمستخدمي بطاقة تداول لخطوة جادة للوقوف على المعوقات والعراقيل التي تسبب في تأخير شحن وإصدار بطاقات تداول لموظفي الهيئة، وتأكيدا على الالتزام بالعقد الموقع بين الشركة والهيئة، حيث خلص الاجتماع إلى تذليل كافة الصعوبات على الإجراءات المصرفية المتمثلة في الإيداع والتحويلات المالية من صندوق العاملين بالهيئة إلى شركة تداول للتقنية.

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