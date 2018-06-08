طرابلس | قاسم يجدد إتهاماته للمنظمات الدولية العاملة قبالة سواحل ليبيا

ليبيا – اتهم الناطق باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق عميد أيوب قاسم، المنظمات المتمركزة قبالة السواحل الليبية بالقيام بدور مشبوه لصالح شركات ودول كبرى لم يسمها.

وأكد قاسم في تصريح تابعته المرصد عبر قناة النبأ، الخميس، أن جهات خفية تقف وراء هذه المنظمات، متخذة من النشاط الإنساني غطاء لها في ظل تزايد أعداد المهاجرين عبر السواحل الليبية، وفق قوله.

وكشف قاسم أنه من المنتظر أن تجمع الأطراف المسؤولة في ليبيا على مذكرة سلوك تنص على التصدي للمنظمات التي تتاجر بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقوية حرس السواحل الليبي للحد من التزايد المطرد لعدد المهاجرين والمفقودين.

وكان الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم، قال إن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين غير الشرعيين تتبع أجندات وتستغل نفوذها من أجل كسب الأموال ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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