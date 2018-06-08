حركة تجارية نشطة بميناء بنغازي

تعوّل مدينة بنغازي كثيرا على الحركة التجارية في المدينة لإنعاش مختلف القطاعات التي تعتمد بدرجة كبيرة على وصول السفن والبواخر إلى الميناء البحري.

وأعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، الخميس، لـ”وال بنغازي”، وصول سفينة محملة بأكثر من 248 حاوية بضائع مختلفة.

وأضاف الشهيبي أن سفينة السيارات “سلفر صن” وصلت أيضا إلى ميناء بنغازي، ولم يتم تحويلها إلى ميناء البريقة كما أعلن من قبل.

وافتتح ميناء بنغازي في شهر أكتوبر من العام 2017، ليشكل رافدا مهما لاقتصاد المدينة التي انهكتها الحرب على الجماعات الإرهابية، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف حركة السفن التجارية التي تحمل كل ما تحتاجه المدينة من بضائع ومواد.

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