«الليبية لحقوق الإنسان» تُحمل «الوفاق» مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين ببني وليد

أصدرت المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان فرع بني وليد، بيانًا، اليوم الخميس، حول سقوط ضحايا مدنيين جنوب مدينة بني وليد نتيجة استهداف القوات الأمريكية لهدف مطلوب لديها، طالبت فيه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك لإبلاغ المجتمع الدولي ومؤسساته وخاصة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و مكتب المفوض السامي في جنيف و المنظمات الدولية، بحادثة سقوط المدنيين الثلاثة. ودعت جميع المنظمات إلى فتح تحقيق مستقل لكشف الحقائق حول الحادثة.

وأعربت المؤسسة عن خشيتها أن تتفاقم حوادث سقوط المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار و ذلك بحجة مكافحة الإرهاب.

وأكدت المؤسسة أنه بعد عمليات الفحص والتحري، وعقد اللقاء مع أسر الضحايا، فإن الضحايا لا تربطهم أي علاقات تنظيمية مع أي مجموعات متطرفة، و أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة مدنية غير مسلحة و في وضعية غير قتالية و داخل مدينتهم بني وليد، و لم يتم اتخاذ أي تدابير لتحذيرهم.

وقالت المؤسسة إنها تلقت طلبات من ذوي اثنين علي الأقل من الضحايا المدنيين الثلاثة تفيد فيها بأن أبنائهم ليسوا أعضاء في أي تنظيمات إرهابية، و أن أبنائهم معروفين جيدًا في المدينة بعدم انتمائهم أو اشتراكهم في أي أعمال تصنف إرهابية، و لم تصدر بحقهم أية استدعاءات أو طلبات حضور لأي من الجهات الأمنية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الضحايا، أكدوا أن هناك مسؤوليات قانونية و سياسية و أخلاقية تقع على الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار قواتها هي من نفذت عملية القصف، وأن حكومة الوفاق تتحمل نفس القدر من المسؤولية عن نتائج هذا الاستهداف، وإنهم طالبوا من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية و حكومة الوفاق تقديم الأسباب أو الدلائل بخصوص إدعاءاتهم حول ابنائهم المدنيين الثلاثة .

وأوضحت المؤسسة أن أسر الضحايا تقدموا بطلبات للمؤسسة يطلبون فيها إبلاغ مكتب النائب العام الليبي بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة المتورطين إلى القضاء الوطني، كما طالبوا المؤسسة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإبلاغ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحكم ولايته على الحالة في ليبيا بفعل قرار مجلس الأمن رقم 1970 / 2011 .

وقالت المؤسسة في بيانها، إن سقوط ضحايا من المدنيين في ليبيا بفعل استخدام الطائرات بدون طيار هو امتداد للسياسات السابقة التي نفذتها القوات الأمريكية في أفغانستان و باكستان حيث سقط المئات من المدنيين بحجة مكافحة الإرهاب.

