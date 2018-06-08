الرئاسي يعتمد 43 محطة وقود بالجنوب، والبريقة تشرع في التوزيع

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس، بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط، 43 محطة وقود على مستوى بلديات الجنوب لتزويدها بالمحروقات.

وقال مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة أحمد المسلاتي للرائد، إن الشركة بدأت في تزويد هذه المحطات بالوقود فور اعتمادها، وأنهم زودوا محطات الوقود بمنطقة العوينات وغات ومنطقة برنو وتهالة عبر مستودع سبها النفطي بشحنة تقدر بـ 160 ألف لتر من الوقود و10 آلاف لتر من الديزل.

وأكد المسلاتي استمرار توزيع الوقود على محطات سبها ووادي البوانيس، مشيرا إلى أن عمليات توزيع الوقود في المنطقة الجنوبية تسير بوتيرة جيدة.

يُذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط استأنفت تزويد محطات الوقود بالمنطقة الجنوبية في مارس الماضي، بعد انقطاع الوقود عن المنطقة لأكثر من عامين.

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