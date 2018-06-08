قيادي بالإخوان يطالب بمحاصرة السراج فى مكتبه حتى ينفذ ثلاثة مطالب

ليبيا – دعا القيادي الليبي البريطاني ، فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية ، يونس البلالي ، الخميس ، الى محاصرة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وذلك على خلفية المعارك الجارية ضد الجماعات الإرهابية فى درنة ممثلة فى مجلس شورى المجاهدين .

البلالي وهو عضو فى مجلس شورى الجماعة ومقرب من قيادتها الحالية وأحد مؤسسيها المقيمين فى برمنغهام البريطانية دعا فى منشور طالعته صحيفة المرصد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مواطني درنة المتواجدين في مدينة طرابلس اضافة الى سكان المدينة نفسهم الى تنفيذ هذا الحصار .

وقال البلالي الذي كان يتزعم ايضاً فرعاً لجماعة الاخوان المسلمين فى أفغانستان ، ان درنة تدك بطيران اجنبي وبمدفعية ثقيلة من قبل ماوصفها بـ ” مليشيات حفتر ” وبمساندة قوات مصرية زاعماً وجود اعترافات من ضباط مصريين على ارض المعركة الا انه لم يكشف عن مصدر هذه الاعترافات .

وأضاف : ” السراج والمجلس الرئاسي لا يحركون ساكناً والان جاء دوركم ايها الاحرار فدرنة لم يعد ينفعها مظاهرات واعتصامات بل المطلوب هو محاصرة السراج وفريقه والمجلس الرئاسي في مكاتبهم وان لا يغادروها حتى تتحقق ثلاثة مطالب رئيسية ” .

وعن مطالب دعوة الحصار هذه ، قال البلالي ان من دعاهم لحصار الرئاسي عليهم عدم فكه حتى يطلب الاخير من الامم المتحدة وقف الغارات الجوية فى درنة وخروج من أسماهم ” مليشيات حفتر ومرتزقتة من قوات السيسي ” وغيرهم من المدينة.

كما طالب القيادي الاخواني من وجه لهم دعوته بان يكون من ضمن مطالبهم ارسال لجنة اممية للتحقيق فيما تتهم به درنة من انها تتحكم فيها جماعات ارهابية من اجانب ، وذلك على حد وصفه .

وختم البلالي منشوره قائلاً : ” بعد ان يتحقق هذا يسمح لهؤلاء الذين يتعيشون بخدمة ليبيا زوراً وبهتاناً بالعودة الى بيوتهم اما قبل ذلك فليس من العدل ان يتنعموا بأطايب الخيرات وفي دفئ الزوجات وصحبة الابناء واهل درنة يعانون القتل والحرق والافناء ” .

المرصد – متابعات

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