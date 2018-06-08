هل يوافق مصرف الصحاري ببنغازي على العمل في فترة مسائية ؟

طالب عدد من مواطني مدينة سلوق إدارة مصرف الصحاري وفرعه بالمدينة بالعمل في الفترة المسائية وذلك لتوفير السيولة النقدية لزبائن المصرف عقب تعثر الحصول عليها في الفترة النهارية.

وقال المواطن امراجع بوعلي اللواطي إنه وعند قدومه للمصرف الساعة الواحدة ظهرا اليوم، انقطعت الكهرباء على المصرف، ما زاد من معاناة زبائن من نساء ورجال وشيوخ، حيث اكتظت صالة الانتظار بالنساء في درجة حرارة بغلت 42 درجة مئوية الساعة ظهر يوم صيفي في شهر رمضان المبارك. ولم ترجع الكهرباء إلا عقب صلاة العصر. الأمر الذي حرم العديد من الحصول على بعض من فتات حقهم، ووجب عليه فتح أبواب المصرف مساء.

وتعجب اللواطي من عدم وجود مولدات كهربائية بمصرف الصحاري سلوق وعدم استعداد إدارته لهكذا طارئ، داعيا إدارة المصرف وعميد بلدية سلوق بشير الجرماني إلى التدخل ووضح حد لحالة الإذلال والمعاناة التي يرزح تحتها المواطنون في ظل استمرار أزمة غياب السيولة النقدية مع قرب انقضاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر وما يصاحبه من تكاليف ومصاريف على العوائل وأرباب الأسر كافة.

الجدير بالذكر أن مدينة سلوق والتي تعد إحدى أكبر التجمعات السكنية في بلديات طوق بنغازي لا تملك إلا مصرفا تجاريا واحدا متمثلا في فرع مصرف الصحاري الذي يقدم خدماته بصعوبة في الأوضاع العادية، في حين تضاعف سوء خدماته مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أعوام.

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