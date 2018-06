بلاغ يتهم الداعية المصري عمرو خالد بإرسال ميليشيات لليبيا

المتوسط:

تقدم محام بالإسكندرية ببلاغ يتهم فيه الداعية المصري عمرو خالد بمساعدة ودعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، من خلال مؤسسة صناع الحياة التي يشرف على إدارتها.

وبحسب طارق محمود المحامي بالنقض، ومقدم البلاغ، فأن اتهامه للداعية المعروف جاء على خلفية إقراره من خلال إحدى الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإرساله شباب جمعية صناع الحياة التي أسسها إلى كل المدن الليبية إبان الحرب على ليبيا سنة 2011م.

وجاء في البلاغ المقدم للنائب العام المستشار نبيل صادق، أن عمرو خالد قام بإرسال ميلشيات من مؤسسته لمساعدة وتمويل جميع الجماعات الإرهابية التي كانت تتواجد في ذلك التوقيت على الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي أدى لسيطرة تنظيم داعش المتطرف على أجزاء من أراضي ليبيا؛ واتخذ هذا التنظيم ليبيا كنقطة انطلاق للأعمال الإرهابية ضد الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يمثل جريمة خيانة تهدد الأمن القومي للدولة المصرية. بحسب نص البلاغ.

وطالب المحامي في بلاغه بإجراء تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ، وإصدار أمر احترازي بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عمرو خالد لتهديده الأمن القومي المصري عن طريق إرسال ميلشيات مسلحة عبر الحدود المصرية.

كما طالب بإجراء تحريات من جهاز الأمن الوطني عن مصادر تمويل المقدم ضده البلاغ، ومؤسسة صناع الحياة التي أسسها ويترأسها منذ عام 2005م، ومدى ارتباطها بالجماعات الارهابية المدرجة على قوائم الكيانات الارهابية، وإرفاق الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ باعتبارها دليل إدانة للمقدم ضده البلاغ فى جريمة إرسال ميلشيات مسلحة للخارج؛ ووضعه على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

