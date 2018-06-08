مؤسسة حقوقية وتطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في تلقي سلامة هدايا من الإمارت

اتهم رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الانسان عماد الدين زهري المنتصر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة بقبول جوائز وهدايا ومنح ومناصب من قبل دولة هي طرف أساس في الصراع الجاري الآن في ليبيا، في إشارة منه لدولة الإمارات.

وطالب المنتصر، في شكواه المقدمة لمكتب التحقيقات الداخلية في الأمم المتحدة ضد المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بتكليف مكتب التحقيقات الداخلية ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة وأية جهات أخرى ذي اختصاص لدى الأمم المتحدة، لإجراء تحقيق في هذه الاتهامات بحيادية ونزاهة.

وأكد المنتصر، أن غسان سلامة قام بالعديد من الأفعال التي تقتضي التحقيق وتشمل العمل كمستشار خاص لدى أكاديمية الأمارات الدبلوماسية، موضحا أن هذه الأكاديمية كانت قد قامت في السابق بمقايضة المبعوث السابق برناردينو ليون بوظيفة ذي مرتب فاحش لا يمكن تفسيره إلا أنه رشوة مقابل خدمات يقوم بها المبعوث.

ورأى المنتصر، أن منصب المستشار الخاص لغسان سلامة مع هذه الأكاديمية قد يكون، غطاء لرشوة محتملة يقوم بها بمقتضاها بخدمة أرباب نعمته وتنفيذ خططهم لتخريب الثورة الليبية والقضاء على فرصة تحقيق نظام ديمقراطي حر في البلاد، على حد قوله.

وقال المنتصر: “إن سلامة كان قد تحصل على جائزة مهرجان أبوظبي وعليه فسيكون مدينا للإمارات بهذا التكريم وهذه الجائزة، موضحا أن سلامة قد صرح عند استلامه للجائزة قائلا: “إنه لمن دواعي سروري وفخري أن يتم تكريمي بهذه الجائزة المرموقة الصادرة عن مؤسسة عربية وعالمية ناجحة وواسعة الانتشار تنطلق من دولة الإمارات التي أُكن لها في قلبي معزة خاصة”.

وأشار المنتصر، إلى أن سلامة يعمل كمستشار أو عضو مجلس إدارة لعدة منظمات تعتمد على الإمارات في دعمها ماديا وبدرجة كبيرة ومن بين هذه المنظمات المعهد العالمي للسلام ومنظمة “بي سي أي”، ومعهد باريس للعلوم والدراسات السياسية، بحسب ما ذكرت الشكوى.

ونصت الشكوى، على أن المبعوث الأممي لدى ليبيا يحتفظ بعلاقات مالية وثيقة بدولة الإمارات كما صرح هو شخصيا بأنه يعتمد على ثلاثة مصارف إماراتية لدعم منظمة الصندوق العربي للفنون والثقافة التي أسسها، بالإضافة إلى أنه تحصل على جائزة “شخصية العام” من مهرجان الشارقة للكتاب في سنة 2016 ولعل هذه الجوائز والعطايا كانت بغرض تجهيزه لاستلام مواقع سياسية حساسة يخدم بها الإمارات.

وأكدت الشكوى، على مشاركة غسان سلامة في عدة مؤتمرات مرتبطة مباشرة بالحكومة الإماراتية ومنها المؤتمر الـ11 للسفراء ورؤساء البعثات الإماراتية السنة الماضية، مشيرة إلى أن سلامة يتمتع بعلاقة حميمة ووطيدة مع حكام دولة الإمارات، ولطالما تتكرر دعوته لحضور اجتماعات سياسية ودبلوماسية مهمة إما كعضو في مجلس المستشارين أو كضيف شرف.

وأضاف رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الانسان، عدم قيام سلامة بإحاطة الأمم المتحدة بالدعم المستمر والكبير الذي تقوم به دول إقليمية لبعض أطراف الصراع في ليبيا كتوفير معدات حربية أو مساندة جوية والتي تمثل انتهاكات جسيمة للقرارات الدولية والقانون الدولي، كما أشار لذلك صراحة تقرير الخبراء للأمم المتحدة لعامي 2016 و2017، معتبرا إياها عملية تستر منظمة ومستمرة.

وذكر عماد الدين زهري المنتصر، أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يتظاهر بالحيادية في محاولة للتحايل على الأمم المتحدة والأطراف الليبية والشعب الليبي، أو التحايل على من قام بدعم ترشحه لهذه الوظيفة، إضافة إلى عدم إفصاحه عن ارتباطاته المالية والسياسية بحكومات تملك ميزانيات ضخمة وهي كذلك طرف رئيس في الصراع الليبي، وفق قوله.

ونوه المنتصر، إلى أن غسان سلامة يتمتع بعلاقة حميمة مع المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون المتهم بالفساد وتلقي رشاوى وتعليمات من دولة الإمارات، مبينا أن وكانت أحد الخدمات التي عرضها ليون على حكومة الإمارات كانت: “ربط وتسهيل اتصالهم بمبعوثين أمميين أخرين”، مجددا مطالبته بالتحقيق في العلاقة بين سلامة وليون ومبعوثين أخرين محتملين.

وأوضح المنتصر، أن سلوك وأفعال غسان سلامة تمثل انتهاكا صارخا لعدة قرارات للأمم المتحدة، مضيفا “أن تضارب المصالح والأبعاد الجنائية المحتملة لأفعال سلامة تضر بسمعة الأمم المتحدة وتعطي لبعض الخصوم في الصراعات أفضلية وتُلَّبس على الأطراف المتفاوضة والشعب الليبي والدول الغربية التي دعمته، ويسبب ذلك كله في إطالة أمد الحرب و التسبب في المزيد من القتل و التدمير”، حسب رأيه.

وشدد المنتصر، أن ميثاق الأمم المتحدة يكفل لمؤسسة الديمقراطية وحقوق الانسان كمؤسسة غير حكومية، بالحق في تقديم هذه الشكوى، مطالبا باتخاذ كل الخطوات القانونية الممكنة للنظر في هذه الاتهامات والتعامل معها بشفافية وجدية حتى تحافظ الأمم المتحدة على مصداقيتها ولتستطيع القيام برسالتها في حماية الشعب الليبي وممتلكاته و حريته.

وأرسل رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الانسان عماد الدين زهري المنتصر، هذه الشكوى ضد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، نسخ إلى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات سيمون موناسيبيا، ومدير مكتب التحقيق الداخلي في الأمم المتحدة بن سوانسون.

يذكر أن تقارير إعلامية ووسائل إعلام قد كشفت عن تورط دولة الإمارات بدفع رشاو ومنح مالية وجوائز للمبعوث الأممي السابق لدى ليبيا برنالدينو ليون، وخاصة عندما أعلنت الأكاديمية الدبلوماسية في دولة الإمارات في الرابع من نوفمبر عن تعيين برناردينو ليون مديرا عاماللأكاديمية الإماراتية التي يترأس وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مجلس إدارتها.

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