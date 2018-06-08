الأمم المتحدة تعلن أولوياتها في ليبيا للعامين القادمين

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، الخميس، تقديم أولويات برامجهم في ليبيا لعامي 2019-2020.

وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة جعفر حسين، عقب ورشة عمل بشأن إعلان برنامج الأمم المتحدة بليبيا، أن وكالات الأمم المتحدة الثلاث ستدعم مهام الحوكمة الرئيسية في ليبيا خلال العامين القادمين، مع التركيز على تنفيذ جدول أعمالها، ودعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وفق موقع البعثة الرسمي.

وأكد جعفر أن البرنامج القُطْري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يهدف إلى الوقوف مع ليبيا في توطيد المؤسسات الحكومية الفعالة والشاملة والمسؤولة، وتعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات العامة والفرص الاقتصادية.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة أن المشاركين في الورشة أتاحوا الفرصة لتقديم وثائق البرامج القُطْرية للوكالات الثلاث إلى ممثلي السلك الدبلوماسي، وإطلاعهم على الخطط والأهداف الاستراتيجية لهذه المنظمات في العامين المقبلين، بعد إجرائها مشاورات مع الحكومة والوزارات التنفيذية في ليبيا بشأن البرامج المعنية خلال النصف الأول من عام 2019.

وأشارت البعثة إلى أن وثائق البرنامج القُطْري الثلاث ستعرض على المجلس التنفيذي في جلسة سبتمبر 2018، معتبرة أن تلك البرامج طورت بما يتماشى مع أهداف وإطار العمل الاستراتيجي للأمم المتحدة في ليبيا 2019-2020.

يُذكر أن الأمم المتحدة قدمت مساعدات عدة عبر منظماتها المختلفة من خلال البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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