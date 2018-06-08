المشري يعرب عن نيته زيارة مدينة طبرق للقاء رئيس وأعضاء مجلس النواب

ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري ، القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الليبية ، خالد المشري نيته زيارة مدينة طبرق على رأس وفد من المجلس لمقابلة رئاسة وأعضاء مجلس النواب .

وفي رسالة موجهة منه لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، قال المشري بأنه سيترأس وفد من 30 عضوًا يمثلون كل ” الدوائر الانتخابية ” في محاولة للوصول لتوافقات وحلول عملية لتجاوز الانقسام.

المشري الذي قال في رسالته ان العيد يقترب وان ليلة القدر ، ليلة السلام ايضاً باتت وشيكة ، لم يحدد موعد لزيارته واحاط صالح بأن الامر بيده لاختيار الوقت المناسب لاداء الزيارة .

وعبر المشري فى ختام رسالته عن امله فى ان يكون هذا اللقاء اكثر نجاحاً من سابقه فى تقريب وجهات النظر بين المجلسين مثمناً حرص المستشار صالح على انهاء الانقسام بين شركاء الوطن ، وذلك بحسب نص الرسالة .

يشار الى ان المشري كان قد قال فى مقابلة مثيرة للجدل اجراها مع قناة فرانس 24 عقب لقاء باريس ، بأنه لم يجتمع مع المستشار مقللاً من اهمية اللقاء ومخرجاته وبأنه ركز على الاجتماع مع بعض الاطراف الاجنبية والاقليمية المعنية بليبيا .

المرصد – متابعات

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