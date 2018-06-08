من هم الليبيون الذين أصدر مجلس الأمن عقوبات عليهم؟

نيويورك-العنوان

فرض مجلس الأمن الدولي يوم الخميس عقوبات على ستة أشخاص (4 ليبيين و 2 أريتيريين) لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا.

والأفراد الستة هم، مصعب أبو قرين الملقب بـ (الدكتور) ومحمد كشلاف الملقب بـ “قصب” وعبد الرحمن ميلاد والمعروف بـ “البيدجا” وعبد الرزاق وأحمد عمر الدباشي الملقب بـ “العمو”، إضافة إلى الأريتيريين “إيرمياس جيرماي وفيتيوي”.

وطلبت هولندا، بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، من لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة الشهر الماضي فرض تجميد عالمي على أصول الأشخاص الستة ومنعهم من السفر.

وكانت روسيا طلبت في مايو مزيدا من المعلومات بشأن التحرك المقترح. ومع رفع التحفظ الروسي دخلت العقوبات حيز التنفيذ على الفور.

وجاء المقترح بعد تسجيل مصور ظهر فيه مهاجرون أفارقة على ما يبدو يباعون كالعبيد، مما أطلق شرارة غضب دولي أواخر العام الماضي.

ويمكن نظام للعقوبات أنشئ في 2011 مجلس الأمن من فرض تجميد عالمي للأصول وحظر للسفر على ”أفراد وكيانات ضالعة أو متواطئة في إصدار الأوامر أو التحكم أو غير ذلك من أشكال التوجيه لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق أشخاص في ليبيا“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية