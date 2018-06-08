المجلس الأعلى يقرر زيارة طبرق للقاء رئيس مجلس النواب

أبلغ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن رئاسة المجلس الأعلى ستكون على رأس وفد يتكون من 30 عضوا عن كل الدوائر الانتخابية لزيارة مدينة طبرق، وذلك بغية الوصول إلى توافقات وحلول لعملية ناجعة.

وأعرب المشري في رسالته التي وجهها إلى عقيلة صالح، عن ثقته كاملة بأن هذا اللقاء سيكون أكثر نجاحا من سابقاته في تقريب وجهات النظر بين المجلسين، مطالبا مجلس النواب باختيار الموعد الذي يراه مناسبا لهذه الزيارة، مؤكدا استعدادهم للنزول ضيوفا على الأخوة وشركاء الوطن، حسب تعبيره.

وأثنى خالد المشري، على حرص مجلس النواب وما لمسناه من استعدادكم لإنهاء الانقسام بين شركاء الوطن الواحد والمضي قدما نحو الاستقرار، وفق نص البيان.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد عقدا اجتماعا تحاوريا في 24 أبريل الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك عقب تولي المشري رئاسة المجلس الأعلى خلفا لعبدالرحمن السويحلي.

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