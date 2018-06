«المسماري» ينفي إصدار «الحاسي» تعليمات بإخلاء أحياء درنة

المتوسط:

نفى الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري، إصدار آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي أي تعليمات بشأن إخلاء أي حي من أحياء مدينة درنة من الأهالي.

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات الكرامة في بيان الاثنين، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على أكثر من 75 % من درنة، وبينت أنها ما تزال تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة.

