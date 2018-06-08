وزير تعليم المؤقتة يلتقي لجنة متابعة امتحانات شهادتي الإعدادية والثانوية‎

قال مدير مكتب الإعلام بوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة “أحمد الزروق” في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” بأنه قد عقد الخميس بديوان وزارة التعليم بمدينة البيضاء اجتماع تقابلي برئاسة وزير التعليم الدكتور “فوزي الزوي” مع اللجنة المشكلة للإشراف والمتابعة على سير الامتحانات للعام الدراسي الحالي (2017-2018) للشهادتين “الإعدادية والثانوية” ..

هذا وقد قدمت اللجنة والتي يترأسها وكيل وزارة التعليم الدكتور “مفتاح دخيل” خلال الاجتماع مجموعة من النقاط والتي من أهمها :

حل المشكلات وتذليل الصعاب أمام الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة ، والوقوف على كل الإجراءات والنماذج الخاصة بتسيير الامتحانات وكذلك تأمين إيصال الامتحانات إلى مراكز الامتحانات والتنسيق مع كل الجهات المعنية بذلك ، والإشراف على كل التدابير والإجراءات اللازمة لضبط اللجان والحد من “ظاهرة الغش” واتخاذ الإجراءات الرادعة لأي لجان يثبت فيها ذلك ..

من جهته أكد “الزوي” على ضرورة عمل اللجنة على الإشراف والمتابعة من خلال التقارير اليومية لضمان سير الامتحانات على الوجه المطلوب ، وتحديد معايير اللجان الإشرافية والعمل على ضمان المستحقات المالية للمشاركين في عملية الامتحانات وكذلك التنسيق مع كل الجهات المعنية مثل شركات “النقل الجوي” والجهات الأمنية والعسكرية وذلك لتسهيل وضمان إيصال الامتحانات إلى المناطق البعيدة ..

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تبدأ عقب شهر رمضان إنطلاقاً من نهاية شهر يونيو الجاري والثانوية ستعبها بدءً من مطلع يوليو القادم ، وذلك بحسب قرار تحديد مواعيد الامتحانات والمتخذ من قبل وزارة التعليم .

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