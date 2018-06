ميناء بنغازي يعلن وصول سفينة “لوتس” محملة بـ200 حاوية بضائع

المتوسط:

أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، وصول السفينة “لوتس الخط الملاحي CMA على متنها أكثر من 200 حاوية محملة بالبضائع المختلفة.

وأوضح “الشهيبي”، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن السفينة التابعة لوكالة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وصلت الميناء أيضًا وعلى متنها 248 حاوية بضائع.

ونفى المتحدث باسم إدارة الميناء، ورود أي معلومات بشأن تحويل سفينة السيارات ” سلفر صن” إلى ميناء البريقة، مؤكداً وصول السفينة إلى منطقة المخطاف.

