عمليات الكرامة تنفي إصدار تعليمات لإجلاء سكان أي حي فى درنة

نفى آمر غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا اللواء ركن عبدالسلام الحاسى، إصدارها أى تعليمات بشأن اخلاء أى حى من أحياء مدينة درنة من الأهالى حتى ساعة إعداد هذا البلاغ.

وقتل 8 إرهابيين فى مواجهات مع الجيش الليبى فى مدينة درنة، وذلك فى العملية العسكرية التى أطلقها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

ونشر الجيش الليبى مقطع فيديو يظهر سيطرة قوات الجيش الليبى على مستشفى الهريش فى درنة، موضحًا أن قوات الجيش الليبى تقوم بعملية تمشيط للمستشفى لتطهيرها من الألغام والملحقات.

يذكر أن مدينة درنة الواقعة شمال شرق ليبيا، سيطرت عليها جماعات مسلحة متطرفة منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، ولاحقا تقاسمت جماعتان النفوذ في المدينة، إحداها توالي تنظيم داعش والأخرى مرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

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