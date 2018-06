«تهريب السيارات الليبية»..  مشكلة جديدة تهدد الاتحاد الأوروبي

المتوسط:

أعلنت الجمارك الألمانية، مداهمت 25 منزلا ومحلا تجاريا في مدينة بون، بسبب تهريب السيارات من ليبيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مصادرة وثائق تجارية بعشرات الآلاف تعود للمشتبه فيهم.

وأوضحت إدارة الجمارك، بحسب الوكالة الألمانية، أمس الخميس، أن أكثر من 100 موظف داهموا 25 منزلا ومحلا تجاريا في مدينة بون الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، بسبب تهريب السيارات الليبية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الجمارك، أنه تم ضبط 11 مشتبه به متورطين في أدخال مئات السيارات من ليبيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، دون دفع ضريبة على البضائع المستوردة ن طريقة نقلها بعبارة من تونس إلى فرنسا.

وأكدت إدارة الجمارك، أن المشتبه فيهم يدعون عند النقل أنهم سيستخدمون السيارات، التي تحمل لوحات ليبية في رحلة عمل أو استجمام.

