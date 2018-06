النواب يتقدمون بواجب العزاء في «نبيل عون» بالعزيزية  

المتوسط:

تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الشرقية، بواجب العزاء في النائب نبيل عون بمنزله الكائن بالعزيزية المحلة الشرقية إثر وفاته في حادث مروري.

وتلقى العزاء، والد وأخوة نبيل عون وأقاربه، وعدد كبير من أعيان ووجهاء ورشفانة، وكان من بين الحضور المتلقين للعزاء نواب ورشفانة وعمداء البلديات.

وكان في مقدمة المستقبلين للمعزين النائب على كشير عن دائرة العزيزية و عبدالفتاح حبلوص عضو مجلس الدولة عن دائرة العزيزية، والنائب ايمن سيف النصر عن دائرة جنزور والنائب عمر علي تنتوش عن دائرة الماية والنائب عزالدين ابوراوي عن دائرة السواني والنائب مصباح البدوي عن دائرة الزهراء الناصرية .

وعبرت قيادات و أهالي ورشفانة، عن شكرهم وتقديرهم لأعضاء مجلس النواب، على مشاركتهم العزاء، مؤكدين التفافهم حول القضية الوطنية، والانتماء والولاء لتراب الوطن، و عن رفضهم لاي محاولات، للمس بأمن ليبيا واستقرارها.

وثمن أهالي ورشفانة هذه الزيارة، حيث تم ترتيب وصول المعزين لبيت العزاء بالعزيزية بترتيب من مديرية أمن الجفارة بحرص من العميد ناصر الطيف مدير أمن الجفارة على تأمين الطريق وتوفير الخدمات اللوجستية لضيوف ورشفانة.

وشاركت بشكل فعال قوة العمليات الخاصة و مديرية أمن طرابلس و كتيبة 301 واللواء الرابع في استقبال وتوديع ضيوف ورشفانة.

يُذكر أن النائب نبيل عون رحل يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 49 عاما، إثر حادث سير في الطريق الصحراوي اجدابيا وبرفقته زوجته وابنه، حيث تم دفنه وأسرته في مقبرة الزغواني بجنزور يوم الاثنين الماضي .

