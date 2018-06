بالصور.. «أمن البيضان» تظبط عصابة سودانية لتهريب البشر في الكفرة

المتوسط:

تمكنت مديرية أمن البيضان، من القبض علي عصابة مكونة من مجموعة أشخاص يحملون الجنسية السودانية تخصصوا في تهريب البشر من السودان إلى المنطقة الشرقية.

وأوضحت المديرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أمس الخميس، أن افراد العصابة من سكان مدينة مرتوبه، ضيفة أنهم يقومون بتهريب السودنيين من السودان للكفرة الى المنطقة الشرقية عن طريق نفس جوازات السفر.

وأضافت مديرية أمن البيضان، أن المتهمين اعترفوا بذلك، مؤكدة أنه سيتم إحالتهم للنيابة العامة للاختصاص والتحقيق في القضية.

