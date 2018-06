المتوسط:

أقتحمت القوات المسلحة الليبية، أمس الخميس، أحد السجون التابعة لتنظيم القاعده في درنه.

وقامت قوات الجيش بتحرير جميع السجناء بعد اقتحامه.

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات الكرامة في بيان الاثنين، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على أكثر من 75 % من درنة، وبينت أنها ما تزال تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة.

The post فيديو.. الجيش يقتحم سجون «القاعدة» بدرنة ويحرر السجناء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية