أعلنت مصادر مسئولة، أن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي تمكنت من ألقاء القبض على أبرز قيادات تنظيم القاعدة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن الإرهابي هو يحيى الأسطى عمر المسؤول عن الملف الامني في تنظيم القاعدة والمعروف بـ”أبو سليم”.

