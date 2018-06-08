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مسؤول أمن شورى درنة بقبضة الجيش

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تطور لافت لمجريات الأحداث في مدينة درنة، أعلن الجيش الوطني عن أكبر عملية قبض على مسؤول في مجلس شورى درنة المنحل، حيث كشفت غرفة عمليات الكرامة عن إلقاء القبض على مسؤول الملف الأمني في مجلس شورى درنة يحيى الأسطى عمر“.

ولم تعلن الغرفة تفاصيل القبض على الاسطى، لكنها قالت إنها كانت عملية أمنية محكمة نجحت من خلالها في القبض على المذكور.

ويحيى الاسطى عمر هو عسكري سابق، انضم إلى مجلس شورى درنة خلال قتال المجلس مع داعش، وأصبح من أهم الشخصيات فيه بعد رئيس المجلس عطية الشاعريالذي لم يعلن الجيش عن مصيره بعد.

ويخوض الجيش الوطني معارك ضارية في درنة، استطاع خلالها السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة، فيما يستمر القتال وسطها مع ما تبقى من عناصر شورى درنة المنحل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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