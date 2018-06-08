مسؤول أمن شورى درنة بقبضة الجيش

في تطور لافت لمجريات الأحداث في مدينة درنة، أعلن الجيش الوطني عن أكبر عملية قبض على مسؤول في “مجلس شورى درنة المنحل“، حيث كشفت غرفة عمليات الكرامة عن إلقاء القبض على مسؤول الملف الأمني في مجلس شورى درنة “يحيى الأسطى عمر“.

ولم تعلن الغرفة تفاصيل القبض على “الاسطى“، لكنها قالت إنها كانت عملية أمنية محكمة نجحت من خلالها في القبض على المذكور.

ويحيى الاسطى عمر هو عسكري سابق، انضم إلى مجلس شورى درنة خلال قتال المجلس مع داعش، وأصبح من أهم الشخصيات فيه بعد رئيس المجلس “عطية الشاعري” الذي لم يعلن الجيش عن مصيره بعد.

ويخوض الجيش الوطني معارك ضارية في درنة، استطاع خلالها السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة، فيما يستمر القتال وسطها مع ما تبقى من عناصر شورى درنة المنحل.

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