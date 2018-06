المتوسط:

أعلن جهاز الحرس البلدي أسلنطة، ألقاء القبض على مصري لمحاولته تهريب 23 كيلو ذهب إلى بلاده.

ومن جهته، أوضح رئيس جهاز الحرس البلدي البيضاء، احميده بومجيد، أنه تم القبض على المتهم وبحوزته 23 كيلو ذهب قبل تهري إلى جمهورية مصر العربية.

وأوضح “بومجيد”، في تصريحات صحفية، أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معه.

The post «حرس أسلنطة» يلقي القبض على مصري لتهريبه 23 كيلو ذهب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية