بعيون مستسلمة ويدين مكبلتين .. أرفع مسؤولي بوسليم في قبضة الجيش الليبي

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أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري القبض على مسؤول الملف الأمني في تنظيم بوسليم يحيى الأسطى عمر.

ونقل المسماري في صفحته الرسمية على فيسبوك إعلان آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي “إلقاء القبض على الإرهابي يحيى الأسطى عمر المسؤول عن الملف الأمني في تنظيم القاعدة بو سليم الإرهابي وأبرز قيادات التنظيم في عملية نوعية محكمة”.

ونشر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي صورة للأسطى وهو يجلس على كرسي مرتديا ملابس مدنية ومكبل اليدين وخلفه أحد عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الليبي.

ولم يحدد العميد المسماري مكان القبض علي الأسطى الذي كان مرشحاً لتولي رئاسة ما يسمى بقوة حماية درنة المشكلة حديثاً لكونه يحمل رتبة العميد في الجيش الليبي وهو من خريجي الدفعة 23 بالكلية العسكرية.

وكان رئيس المجلس المحلي درنة السابق رمزي الشاعر، قد أصدر في 18 أغسطس 2016 قرارا بتكليف العميد يحي الأسطى عمر بتولي الملف الأمني بالمدينة والسعي لإنشاء مديرية أمن درنة بجميع أقسامها.

ويعتبر الأسطى عمر أهم شخصية إرهابية يتم القبض عليها منذ اطلاق عملية تحرير درنة منتصف مايو الماضي.

وعرفه عنه نفيه المتكرر عبر وسائل الاعلام لوجود تجمعات إرهابية في درنة، كان أبرزها حديثه أواخر مايو 2017 لبي بي سي وذلك بعدما شنت القوات المصرية ضربات جوية استهدفت مواقع تقول القاهرة إنها تابعة لـ”إرهابيين”.

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