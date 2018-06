آمر غرفة عمليات «عمر المختار» لأهالي درنة: لم يتبقى إلا القليل (فيديو)

المتوسط:

وجه آمر غرفة عمليات «عمر المختار» اللواء سالم الرفادي، ؤسالة لأاهالي درنة، موضحًا أن الجيش يحترم المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف الرفادي”، غبر فيديو نشره على صفحتة الرسمية بـ”فيسبوك”، أن اي اختراقات حصلت بالمدينة لا تمثل الجيش الليبي، مطمئنًا الأهالي قائلًا: “لم يتبقى إلا القليل”.

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات الكرامة في بيان الاثنين، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على أكثر من 75 % من درنة، وبينت أنها ما تزال تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة.

