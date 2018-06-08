بعد موقعة المغرب المتبرأ منها..المشري يدعو صالح للقاء أخر في طبرق

أخبار ليبيا 24

بعث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تفيد بأنه سيكون على رأس وفد مشكل من 30 عضوا عن كل الدوائر الانتخابية لزيارة مدينة طبرق بغية الوصول إلى “توافقات وحلول عملية ناجحة”.

وشدد المشري في رسالته على أن اللقاء المرتقب سيكون “أكثر نجاحا من سابقاته في تقريب وجهات النظر بين المجلسين”.

وخاطب عقيلة صالح قائلاً “ونترك لكم حرية اختيار الموعد الذي ترونه مناسباً ونحن على أتم الاستعداد للنزول ضيوفا على الأخوة وشركاء الوطن”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد اجتمع في 24 ابريل الماضي برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالمغرب في حضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قبل أن يبادر إلى نفي أن يكون اللقاء مرتباً، مشدداً نه التقى المشري خلال عشاء على شرف وزير الخارجية المغربي.

كما التقى الرجلان في لقاء باريس الرباعي الذي ضم أيضاً كل من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أواخر مايو الماضي ونص على ضرورة اتخاذ خطوات محددة تجاه تحقيق الاستقرار، وتوحيد المصرف المركزي وحل كافة الإدارات الموازية للمصرف .

وتضمنت المبادرة أيضا، الإقرار بأن السعي لاعتماد مسودة مشروع الدستور هي الخطوة الأساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي .، والالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي ، والاتفاق على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد بحلول نهاية عام 2018 والتأكيد على احترام نتائجها .

‏وجاء البند السابع من المسودة لينص على أن التوقيع سيتم في باريس يوم 29 مايو، وبحضور ممثلين من الجزائر ، تشاد ، الصين ، مصر ، ألمانيا ، إيطاليا ، المغرب النيجر ، قطر ، روسيا ، السودان ، تونس ، تركيا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة ، الإمارات ، الاتحاد الأفريقي ، الاتحاد الأوروبي ، وجامعة الدول العربية، مع المشاركة في مؤتمر حوار سياسي شامل يسعى لمتابعة تطبيق بنود هذا الاتفاق .

‏واختتمت المبادرة بنودها بالتأكيد على الدعم الدولي للمؤسسات الأربعة التي سترعى الانتخابات وهي، مجلس النواب، مجلس الدولة،المجلس الرئاسي، الجيش.

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