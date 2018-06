«أعيان الزنتان» يهنئ «حفتر» بانتصار الجيش في درنة

المتوسط:

هنأ مجلس أعيان قبائل الزنتان، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، بمناسبة انتصار قوات الجيش على الإرهاب وخوارج العصر من درنة.

ووجه المجلس، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، التهنئة أيضًا لكل أفراد الجيش الليبي واهالي وضباط وجنود القوة المساندة والشعب الليبي عامة وأهالي درنة خاصة.

ورحب المجلس في بيانه، بعودة درنة إى حضن الوطن بعد سنين من المعاناة من سطوة المليشيات والجماعات الإرهابية.

وجدد مجلس أعيان الزنتان، استمرار دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة، مؤيدًا ما جاء في بيان مجلس الأمن بخصوص اتفاق باريس.

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات الكرامة في بيان الاثنين الماضي، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على أكثر من 75 % من درنة، وبينت أنها ما تزال تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة.

