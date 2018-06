المتوسط:

أعلنت مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، إعدام 5 طن من المخلفات الحربية التي تم العثور عليها في أماكن متفرقة بالبلاد بالتعاون مع كتيبة 120 عمليات خاصة.

وأضافت المؤسسة، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أن هذا العمل جاء إهداء لأرواح الشهداء الأبرار من القوات المسلحة الليبية المرابطين في ثغور درنة لمحاربة الإرهابيين.

