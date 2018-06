المتوسط:

أعلن الناطق باسم مديرية أمن شحات، الملازم حسن بواكريم، توقف خدمة جهاز هيئة السلامة الوطنية بالبلدية عن العمل،لتهالك ونقص المعدات الإمكانيات.

وطالب “بواكريم”، عبر صفحة المديرية على فيسبوك، الجهات المختصة بتوفير معدات جديدة للجهاز، مؤكدًا أن طواقم الدفاع المدني بحاجة للكثير من أنواع سيارات المطافئ.

وأشار المتحدث باسم المديرية، إلى النيران التي اشتعلت في عدات أماكن منها المنطقة الأثرية والساحة الخضراء الخاصة بمستشفى الصدرية المنصورة، حيث تم إخمادها عن طريق سيارات المياه الخاصة بالمواطنين وسيارات شركة المياه والصرف الصحي.

وناشد بواكريم الجهات المختصة، الإسراع في توفير المعدات المطلوبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الغابات الخضراء، داعيا المواطنين والزائرين لعدم رمي السجائر المشتعلة أو إضرام النار بمكبات النفايات.

The post «أمن شحات» تعلن توقف خدمة «السلامة الوطنية» لنقص معدات الإطفاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية